Писатель Дмитрий Глуховский рассказал про новую часть игры «Метро»

Известный писатель Дмитрий Глуховский рассказал о новой части игры «Метро». Он отвечал на вопросы пользователей во время подкаста канала DINABLIN SHOW.

По словам Глуховского, Metro Exodus была последней игрой, в которой главный герой молчит. Писатель признал, что отсутствие диалогов нелепо. Поэтому в пятой части игры появятся полноценные диалоги.

Пока же упущение удавалось исправить лишь с помощью дополнений «История Сэма» и «Два полковника». С помощью этих дополнений персонажи вели беседы в геймплейных сценах.

Что касается новой части игры, то о ней пока известно не так много. Ожидается, что она выйдет на PS 5, Xbox Series X/S и PC. При этом для игры в PC-версию потребуются видеокарты с поддержкой трассировки лучей.

Глуховский уже пишет сценарий к следующей части игры. Как и все предыдущие части, она будет ориентирована на одиночную кампанию.