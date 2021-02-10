Против главы Riot Games подали иск, он хотел, чтобы ассистентка была более женственной

Гендиректора Riot Games Николо Лорана обвинили в сексуальных домогательствах. Как сообщает Washington Post, иск против топ-менеджера подала его бывшая помощница Шэрон О’Доннелл. По словам девушки, в июле 2020 года, когда она выполняла функции исполнительного помощника, Лоран позволял себе неподобающее поведение.
В частности, топ-менеджер требовал, чтобы Шэрон была более женственной. Также он намекал на сексуальные отношения и рассказывал о размере своего нижнего белья.
Также О’Доннелл утверждает, что после попыток сопротивляться домогательствам босса ей не выплатили сверхурочные, а затем и уволили.
Пока компания находится на стороне Лорана. Студия утверждает, что помощницу топ-менеджера уволили после многочисленных жалоб. Тем не менее, Riot Games инициировала проверку в отношении Лорана.
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