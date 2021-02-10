Cyberpunk 2077 продают с 10-процентной скидкой

В магазине GOG началась глобальная распродажа. В числе игр, попавших под акцию, оказалась и Cyberpunk 2077. Игра получила 10-процентную скидку и теперь продаётся за 1799 рублей вместо первоначальных 1999. Ознакомиться с другими предложениями можно после перехода по этой ссылке.
Ранее стало известно, что разработчика Cyberpunk 2077 взломали хакеры. Злоумышленники теперь требуют у разработчика деньги. Студия направила заявление в полицию, сообщив о шантаже. Хакеры после взлома оставили записку компании. В ней злоумышленники пообещали опубликовать документы, если не получат выкуп.
Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский заявил, что эта ситуация замедлит выпуск новых игр, патчей и дополнений для Cyberpunk 2077. Какой ущерб был нанесён компании, не сообщается.
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