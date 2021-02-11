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CD Projekt RED: хакерская атака повлияет на темпы разработки Cyberpunk 2077

CD Projekt RED: хакерская атака повлияет на темпы разработки Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0
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Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский заявил, что действия хакеров, атаковавших серверы компании, в краткосрочной перспективе повлияют на темпы разработки игры Cyberpunk 2077.

Оценить долгосрочные последствия атаки компания пока не может. В настоящий момент идёт расследование кибератаки, также в CD Projekt защищают инфраструктуру и восстанавливают потерянные данные из резервных копий.

«Серверы и ресурсы CD Projekt Group стали жертвами хакерской атаки. Насколько нам известно, утечки личных данных игроков и других пользователей наших сервисов не было. В настоящее время мы сосредоточены на расследовании самого инцидента, обеспечение безопасности инфраструктуры и восстановлении данных, которые в соответствии с нашими внутренними процедурами регулярно сохраняются в виде резервных копий.
Так что еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия атаки. В краткосрочной перспективе это, безусловно, повлияет на темпы развития», — приводит слова Кичиньски PAP Biznes.

9 февраля CD Projekt сообщила, что подверглась хакерской атаке, в результате которой были украдены исходные коды ряда игр, а также бухгалтерские и административные документы.

После сообщений о взломе стоимость акций CD Projekt RED снизилась на 5%.

Хакеры взломали разработчика Cyberpunk 2077 и начали шантажировать компанию
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