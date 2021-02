Стал известен актёр, который исполнит роль Джоэла в сериале The Last of Us

Чилийско-американский актёр Педро Паскаль («Меняющие реальность», «Игра престолов») исполнит роль Джоэла в экранизации популярной игры The Last of Us от HBO, информирует Deadline.

Ранее сообщалось, что 29-летний российский кинорежиссёр Кантемир Балагов, известный по работе с такими картинами, как «Софичка», «Дылда» и «Теснота», снимет пилотный эпизод сериала HBO The Last of Us.



Оригинальная The Last of Us была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В 2014 году была выпущена обновлённая версия игры для PlayStation 4 — The Last of Us Remastered. В декабре 2016 года было анонсировано продолжение под названием The Last of Us Part II, выход которого состоялся 19 июня 2020 года.