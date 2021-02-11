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Cтал известен процент игроков, не отказавшихся от прохождения Cyberpunk 2077 на PS4

Cтал известен процент игроков, не отказавшихся от прохождения Cyberpunk 2077 на PS4
Киберспорт / Другие игры 0

Игровой портал Grynieznane.pl, руководствуясь данными из Steam, через два месяца после релиза Cyberpunk 2077 собрал примерные статистические данные из игры.

Оказалось, что 21,5% владельцев PlayStation 4 получили трофей «Мир» за прохождение сюжетной линии. 25,1% игроков завершили игру на Xbox, и ещё 29,5% — на персональных компьютерах.

Трофей «Влюблённые», выступающий в качестве награды за прохождение 10-й сюжетной миссии и предоставляющий доступ ко всей территории Найт-Сити, получили 65,9% на PlayStation 4, 71,2% пользователей Steam и 79% владельцев Xbox.

Ранее сообщалось, что студия CD Projekt RED подверглась атаке хакеров, которые похитили внутренние данные, при этом личные данные пользователей остались нетронутыми.

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