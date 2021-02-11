Cтал известен процент игроков, не отказавшихся от прохождения Cyberpunk 2077 на PS4

Игровой портал Grynieznane.pl, руководствуясь данными из Steam, через два месяца после релиза Cyberpunk 2077 собрал примерные статистические данные из игры.



Оказалось, что 21,5% владельцев PlayStation 4 получили трофей «Мир» за прохождение сюжетной линии. 25,1% игроков завершили игру на Xbox, и ещё 29,5% — на персональных компьютерах.

Трофей «Влюблённые», выступающий в качестве награды за прохождение 10-й сюжетной миссии и предоставляющий доступ ко всей территории Найт-Сити, получили 65,9% на PlayStation 4, 71,2% пользователей Steam и 79% владельцев Xbox.



Ранее сообщалось, что студия CD Projekt RED подверглась атаке хакеров, которые похитили внутренние данные, при этом личные данные пользователей остались нетронутыми.