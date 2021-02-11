В EGS началась распродажа со скидками на Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и GTA 5
В Epic Games Store стартовала распродажа, которая продлится до 25 февраля. Акция посвящена весенней презентации новых игр. Посмотреть трейлеры будущих релизов можно по этой ссылке.
Самые интересные предложения в Epic Games Store:
- Cyberpunk 2077 — 1799 рублей вместо 1999
- Immortals: Fenyx Rising — 1674 рублей вместо 2499
- Assassin's Creed: Valhalla — 2074 рублей вместо 2499
- Watch Dogs: Legion — 1674 рублей вместо 2499
- Crysis Remastered — 798 рублей вместо 1330
- STAR WARS Jedi: Fallen Order — 1249 рублей вместо 2499
- Red Dead Redemption 2 — 1674 рублей вместо 2499
- The Outer Worlds — 999 рублей вместо 1999
- The Witcher 3 — 300 рублей вместо 1500
- Grand Theft Auto 5 — 749 рублей вместо 1499
Epic Games Store — сервис цифрового распространения видеоигр, разработанный компанией Epic Games. Магазин доступен в качестве веб-сайта и через приложение Epic Games Launcher.
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