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В EGS началась распродажа со скидками на Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и GTA 5

В Epic Games Store стартовала распродажа, которая продлится до 25 февраля. Акция посвящена весенней презентации новых игр. Посмотреть трейлеры будущих релизов можно по этой ссылке.

Самые интересные предложения в Epic Games Store:

Epic Games Store — сервис цифрового распространения видеоигр, разработанный компанией Epic Games. Магазин доступен в качестве веб-сайта и через приложение Epic Games Launcher.