Релиз King's Bounty 2 отложили до августа 2021 года

Дата выхода многообещающей игры King’s Bounty 2 от российских разработчиков из 1C Game Studios изменилась. Игра должна была выйти в марте этого года, но релиз сдвинулся на полгода — King’s Bounty 2 выйдет 24 августа 2021 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Видео размещено на канале 1C Entertainment в YouTube.
King’s Bounty 2 — RPG с видом от третьего лица. Действие игры развернётся в мире Антара. Игрокам предстоит выбрать одного из трёх героев, которого нужно будет развивать по четырём направлениям системы идеалов: сила, мастерство, порядок и анархия. Системы идеалов являются ветками талантов, которые развиваются за счёт очков прокачки и действий игрока.
King’s Bounty 2 является самостоятельной игрой, а не прямым продолжением King’s Bounty. Легенда о рыцаре и King’s Bounty: Принцесса в доспехах. Впрочем, в новой части серии будут присутствовать некоторые пасхалки и отсылки к оригинальным играм.
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