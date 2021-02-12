ЛГБТ-стример и рэпер Петей Пластик обвинил авторов Fortnite в копировании его образа

Стример и рэп-исполнитель Петей Пластик, имеющий 18 тысяч подписчиков на Twitch, обвинил компанию Epic Games — разработчика Fortnite — в использовании его образа при создании скина.



Стример недоволен тем, что скин назвали не в его честь: «‎Они сделали персонажа, который очень похож на меня. У персонажа есть очки в форме сердца, которые я частенько надеваю. Розовая шуба, в которой я присутствую на многих мероприятиях. Даже татуировки, хотя это и не те же самые татуировки, но они расположены по всей руке, как и у меня», — заявил стример.

Стример сравнил свой образ со скином Фото: twitter.com/PeteyPlastic

Стример собирается подавать иск на Epic Games:



«‎В настоящее время я веду переговоры со своим адвокатом, чтобы подать в суд на Epic Games из-за того, что персонаж внешне похож на мой образ, который я использовал на Twitch более трёх лет».



При этом стример всё же надеется, что до суда дело не дойдёт и авторы назовут скин в его честь.