ЛГБТ-стример и рэпер Петей Пластик обвинил авторов Fortnite в копировании его образа

Стример и рэп-исполнитель Петей Пластик, имеющий 18 тысяч подписчиков на Twitch, обвинил компанию Epic Games — разработчика Fortnite — в использовании его образа при создании скина.
Стример недоволен тем, что скин назвали не в его честь: «Они сделали персонажа, который очень похож на меня. У персонажа есть очки в форме сердца, которые я частенько надеваю. Розовая шуба, в которой я присутствую на многих мероприятиях. Даже татуировки, хотя это и не те же самые татуировки, но они расположены по всей руке, как и у меня», — заявил стример.
Стример сравнил свой образ со скином
Фото: twitter.com/PeteyPlastic
Стример собирается подавать иск на Epic Games:
«В настоящее время я веду переговоры со своим адвокатом, чтобы подать в суд на Epic Games из-за того, что персонаж внешне похож на мой образ, который я использовал на Twitch более трёх лет».
При этом стример всё же надеется, что до суда дело не дойдёт и авторы назовут скин в его честь.
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