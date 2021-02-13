Flamie: играть с s1mple — это как быть в одной команде с Криштиану Роналду
Игрок Natus Vincere Егор flamie Васильев рассказал, каково играть в одной команде с Александром s1mple Костылевым.
«Играть с s1mple — это как быть в одной команде с Криштиану Роналду. Он лучший игрок в мире и хочет, чтобы его тиммейты тоже были лучшими в мире. Поэтому нужно много работать, чтобы помогать ему в этом», — сказал flamie после матча с MIBR.
Помимо этого, Васильев рассказал об атмосфере в коллективе: «За весь прошлый год и в начало этого мы многому научились в моральном плане. Мы проиграли много финалов и напряженных матчей, а теперь начинали побеждать. Наша психология поменялись, мы стали меньше тильтовать. Мы верим друг в друга, цепляемся за каждый раунд и верим в победу даже при счёте 3:14».
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