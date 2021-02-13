Новая вакансия в Rockstar может намекать на скорый выпуск трейлера GTA 6

Разработчик игровых серий GTA и Red Dead Redemption начал поиск специалиста для захвата кинематографического геймплея и создания рекламных материалов, включая трейлеры.
Согласно описанию вакансии, Rockstar Games нуждается в ком-то, кто снимал бы кинематографические кадры геймплея, чтобы использовать их в рекламных целях. Очевидно, речь идёт о коммерческих тизерах и трейлерах. Хотя предстоящий проект Rockstar ещё не раскрыт, фанаты предполагают, что вакансия может намекать на скорый выпуск первого трейлера GTA 6.
Описание новой вакансии в Rockstar
Единственная подтвёржденная игра Rockstar, о которой мы знаем, это ремастер GTA 5 для PS5 и Xbox Series X, первый трейлер которого был выпущен в 2020-м. Так как ремастер планируется выпустить до конца 2021 года, Rockstar может перенести анонс GTA 6 с этого года на следующий, поскольку это может негативно повлиять на продажи GTA 5 на консолях нового поколения.
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