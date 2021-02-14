Видео: реакция 15-летнего игрока на поражение после 535 побед подряд в FIFA Weekend League

15-летний про-игрок в FIFA из Дании Андерс Вейрганг, который представляет «РБ Лейпциг», прервал невероятную беспроигрышную серию в Weekend League. Это произошло во время трансляции на Twitch. Напомним, киберспортсмен не проигрывал в течение 17 недель.

Посмотреть клип можно на канале Андерса Вейрганга на Twitch.

Андерс начал играть в FIFA с 13-й части и поставил цель стать лучшим игроком в FIFA. В декабре в одном из интервью он сказал: «Я мотивирован. И до тех пор, пока мне не разрешат участвовать в турнирах, Weekend League — мои основные соревнования, где я должен блистать». Отметим, что подросток сможет принимать участие в турнирах по достижении 16 лет.

Weekend League — это вершина соревновательной игры в FIFA. В Weekend League выступают лучшие игроки со всего мира, которые борются за лучшие награды.