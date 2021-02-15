Игрок пытался через офицеров принудить согильдийца сменить цвет кожи чёрного эльфа

Один из игроков в World of Warcraft пытался добиться смены цвета кожи чёрного эльфа. Забавную историю о попытках игрока рассказал один из пользователей reddit.
Ранее компания Blizzard решила разнообразить персонажей игры. Так, недавно в игре появилась возможность создавать чёрного эльфа крови. Естественно, что неоднозначный персонаж вызвал и соответствующую реакцию в обществе. Многие пользователи поставили под сомнение возможность существования чёрных эльфов.
Но история с попыткой смены цвета кожи эльфа ни к чему не привела. Офицер обратился к владельцу персонажа, но тот отверг предложение сменить цвет кожи. В итоге всё осталось по-прежнему.
Ранее стало известно, что компания Blizzard выпустила несколько условно-бесплатных мобильных игр по вселенной Warcraft, сообщает Videogameschronicle. По данным источника, о разработке игр сообщил глава Activision Blizzard Бобби Котик, который выступил с финансовым отчётом перед инвесторами.
- 15 февраля 2021
-
13:23
-
12:09
-
11:52
- 14 февраля 2021
-
13:24
-
12:27
- 13 февраля 2021
-
16:02
-
13:45
-
11:22
-
00:50
- 12 февраля 2021
-
22:54
-
14:39
-
14:27
-
13:07
-
00:03
- 11 февраля 2021
-
23:49
-
23:38
-
23:26
-
22:51
-
17:07
-
13:23
-
12:59
-
11:34
-
00:53
- 10 февраля 2021
-
23:20
-
12:50
-
12:02
-
00:53
- 9 февраля 2021
-
22:31
-
19:32
-
19:30
-
16:43
-
16:12
-
15:22
-
14:58
-
12:49