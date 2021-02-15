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Игрок пытался через офицеров принудить согильдийца сменить цвет кожи чёрного эльфа

Игрок пытался через офицеров принудить согильдийца сменить цвет кожи чёрного эльфа
Киберспорт / Другие игры 0
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Один из игроков в World of Warcraft пытался добиться смены цвета кожи чёрного эльфа. Забавную историю о попытках игрока рассказал один из пользователей reddit.

Ранее компания Blizzard решила разнообразить персонажей игры. Так, недавно в игре появилась возможность создавать чёрного эльфа крови. Естественно, что неоднозначный персонаж вызвал и соответствующую реакцию в обществе. Многие пользователи поставили под сомнение возможность существования чёрных эльфов.

Но история с попыткой смены цвета кожи эльфа ни к чему не привела. Офицер обратился к владельцу персонажа, но тот отверг предложение сменить цвет кожи. В итоге всё осталось по-прежнему.

Ранее стало известно, что компания Blizzard выпустила несколько условно-бесплатных мобильных игр по вселенной Warcraft, сообщает Videogameschronicle. По данным источника, о разработке игр сообщил глава Activision Blizzard Бобби Котик, который выступил с финансовым отчётом перед инвесторами.

Blizzard выпустит несколько мобильных игр по вселенной Warcraft
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