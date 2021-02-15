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Разработчик Warframe проведет эксперимент над игроками

Разработчик Warframe проведет эксперимент над игроками
Киберспорт / Другие игры 0
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Компания Digital Extremes, разработавшая шутер Warframe, проведёт любопытный эксперимент. Студия хочет исследовать, что происходит, когда игроки знакомятся с процессом создания оружия и как это влияет на опыт новичков, сообщается на сайте игры. Главная цель — дать совет игрокам после завершения первого квеста «Приз вора».

Некоторые Тенно получат письма с чертежом винтовки Берстон и ресурсами. Появятся три варианта подобных наборов. Для опытных игроков они не будут представлять ценности, но новички смогут лучше узнать о системе крафта в Warframe.

Будет доступно четыре различных сценария после завершения квеста «Приз вора»:

— новые сообщения не поступают;
— игрок получает чертёж винтовки Берстон и все необходимые для создания ресурсы;
— игрок получает чертёж винтовки Берстон, а также все ресурсы, кроме феррита;
— игрок получает чертёж винтовки Берстон без каких-либо ресурсов.

В течение четырёх недель разработчик будет следить за результатами эксперимента. После этого сценарий, который будет самым эффективным, станет стандартным для всех.

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