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Технический директор Gears of War стал трансгендером, его поздравил глава Xbox

Технический директор Gears of War стал трансгендером, его поздравил глава Xbox
Киберспорт / Другие игры 0

Майк Райнер, технический директор компании The Coalition, являющейся автором серии шутеров Gears of War, сообщил, что стал трансгендером. Теперь он зовёт себя Кейт.

Райнер опубликовал открытое письмо, направленное коллегам и друзьям по индустрии видеоигр. В нём он сообщил, что является трансгендером и чувствует себя женщиной. По словам Райнера, его поддержали члены семьи, которым он благодарен.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Райнер.

В «Твиттере» Райнер теперь уже указан как Кейт.

Глава Xbox Фил Спенсер ретвитнул сообщение Райнер и поздравил её с новой историей в жизни.
«Поздравляю, Кейт! Горжусь тобой, твоей силой и смелостью. Для меня честь работать с тобой, работать в игровой индустрии, где трансгендерам рады», — написал Спенсер.

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