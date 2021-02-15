Технический директор Gears of War стал трансгендером, его поздравил глава Xbox
Майк Райнер, технический директор компании The Coalition, являющейся автором серии шутеров Gears of War, сообщил, что стал трансгендером. Теперь он зовёт себя Кейт.
Райнер опубликовал открытое письмо, направленное коллегам и друзьям по индустрии видеоигр. В нём он сообщил, что является трансгендером и чувствует себя женщиной. По словам Райнера, его поддержали члены семьи, которым он благодарен.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Райнер.
В «Твиттере» Райнер теперь уже указан как Кейт.
Глава Xbox Фил Спенсер ретвитнул сообщение Райнер и поздравил её с новой историей в жизни.
«Поздравляю, Кейт! Горжусь тобой, твоей силой и смелостью. Для меня честь работать с тобой, работать в игровой индустрии, где трансгендерам рады», — написал Спенсер.
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