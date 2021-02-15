Olofmeister покинул FaZe Clan
Олоф olofmeister Кайбьер покинул FaZe Clan. Игрок подтвердил эту информацию на своей странице в «Твиттере».
Клуб попрощался с киберспортсменом. Кайбьер сообщил, что сделает небольшую паузу в игровой карьере, чтобы обдумать собственное будущее.
«Играть было весело, а FaZe ждёт по-настоящему яркое будущее. Желаю им только хорошего, как всегда», — написал Олоф.
«Легенда Counter-Strike и FaZe Clan. Мы благодарны тебе за всё, что ты сделал», — говорится в сообщении, опубликованном на странице команды в «Твиттере».
Olofmeister начал выступать за FaZe Clan летом 2017 года. Вместе с командой он стал победителем ESL One New York 2017, ELEAGUE CS:GO Premier 2017, Esports Championship Series Season 4 и EPICENTER 2018.
Финн karrigan Андерсен вернётся в FaZe Clan и получит за это денежный бонус
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
18:57
-
18:32
-
17:15
-
15:45
-
13:23
-
12:09
-
11:52
- 14 февраля 2021
-
13:24
-
12:27
- 13 февраля 2021
-
16:02
-
13:45
-
11:22
-
00:50
- 12 февраля 2021
-
22:54
-
14:39
-
14:27
-
13:07
-
00:03
- 11 февраля 2021
-
23:49
-
23:38
-
23:26
-
22:51
-
17:07
-
13:23
-
12:59
-
11:34
-
00:53
- 10 февраля 2021
-
23:20
-
12:50
-
12:02
-
00:53
- 9 февраля 2021
-
22:31
-
19:32
-
19:30
-
16:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам