Olofmeister покинул FaZe Clan

Олоф olofmeister Кайбьер покинул FaZe Clan. Игрок подтвердил эту информацию на своей странице в «Твиттере».

Клуб попрощался с киберспортсменом. Кайбьер сообщил, что сделает небольшую паузу в игровой карьере, чтобы обдумать собственное будущее.

«Играть было весело, а FaZe ждёт по-настоящему яркое будущее. Желаю им только хорошего, как всегда», — написал Олоф.

«Легенда Counter-Strike и FaZe Clan. Мы благодарны тебе за всё, что ты сделал», — говорится в сообщении, опубликованном на странице команды в «Твиттере».

Olofmeister начал выступать за FaZe Clan летом 2017 года. Вместе с командой он стал победителем ESL One New York 2017, ELEAGUE CS:GO Premier 2017, Esports Championship Series Season 4 и EPICENTER 2018.