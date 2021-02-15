«Задевает за живое». Илон Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077

Основатель компании Tesla Илон Маск поделился мнением о Cyberpunk 2077.

«Я играл в Cyberpunk и в один момент понял, что игра задевает за живое. Типа, вот куда всё идёт? В конце концов всё может быть именно так», — приводит слова Маска GameSpot со ссылкой на подскат Джо Рогана.

Дело в том, что другая основанная Маском компания Neuralink разрабатывает нейроинтерфейсы — недавно специалистам удалось вживить в мозг обезьяны чип. Подобные технологии присутствуют в Cyberpunk 2077.

«Пока я просто говорю, что это поможет людям, которые действительно в этом нуждаются», — добавил Маск.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.