«Задевает за живое». Илон Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077

Основатель компании Tesla Илон Маск поделился мнением о Cyberpunk 2077.
«Я играл в Cyberpunk и в один момент понял, что игра задевает за живое. Типа, вот куда всё идёт? В конце концов всё может быть именно так», — приводит слова Маска GameSpot со ссылкой на подскат Джо Рогана.
Дело в том, что другая основанная Маском компания Neuralink разрабатывает нейроинтерфейсы — недавно специалистам удалось вживить в мозг обезьяны чип. Подобные технологии присутствуют в Cyberpunk 2077.
«Пока я просто говорю, что это поможет людям, которые действительно в этом нуждаются», — добавил Маск.
Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.
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