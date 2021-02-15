Международный олимпийский комитет (МОК) включил развитие виртуального спорта в олимпийскую повестку «2020+5», сообщается на сайте организации.
В повестку включены рекомендации о «росте цифрового взаимодействия с людьми» и «поощрении развития виртуальных видов спорта и дальнейшее взаимодействие с игровыми сообществами».
МОК вынесет решение по олимпийской повестке и рекомендациям к ней в марте.
«Мир вокруг нас продолжает развиваться. Ничто не отражает этого лучше, чем продолжающаяся глобальная пандемия коронавируса и её последствия для общества. Какими бы сложными ни казались сейчас обстоятельства, если мы сделаем правильные выводы, мы сможем превратить их в возможности. Для этого мы должны безотлагательно заняться этой ситуацией. Нам необходимо продвигать вперёд олимпийскую повестку. Именно поэтому мы разработали повестку „2020+5“ и рекомендации к ней совместно с Исполнительным советом МОК и на основе обратной связи, которую мы получили от заинтересованных сторон», — прокомментировал президент МОК Томас Бах.
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