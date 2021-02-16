Команда Meta4Pro подозревается в договорняках — клуб проводит внутреннее расследование

Команда из нижнего дивизиона европейской лиги Dota Pro Circuit 2021 Meta4Pro снялась с турнира. Клуб принял такое решение, так как один или несколько участников команды могут быть замешаны в договорном матче. Корреспондент «Чемпионата» Иван Мику связался со спортивным директором Meta4Pro Игорем Зверевым, чтобы прояснить ситуацию. Представитель клуба подтвердил, что у руководства есть подозрения в договорном характере матчей команды по Dota 2 с Hippomaniacs и burjui в рамках второго дивизиона DreamLeague S14.

«Сейчас есть только внутренние подозрения, каких-то прямых фактов на данный момент нет. Говорить о санкциях в адрес игроков ещё рано. Но если наши подозрения подтвердятся, то причастным к этому игрокам будет выдан бан на длительный срок.



Что касается остальной части команды, всё нормально. Мы уже начали подбирать игроков, которые смогут работать с нами. Есть достаточно много кандидатов как в Европе, так и в СНГ, которые могут укрепить коллектив», — отметил спортдиректор Meta4Pro Игорь Зверев.



В рамках второй по значимости лиги Европы по Dota 2 команда проиграла пять матчей, в том числе прямым конкурентам Hippomaniacs и burjui. Официальные источники утверждают, что «есть основания полагать, что некоторые игроки играли нечестно».