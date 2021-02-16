Cyberpunk 2077 потеряла 97% игроков. Её онлайн ниже, чем у вышедшей в 2015-м The Witcher 3

Пиковый онлайн Cyberpunk 2077 в Steam сократился на 97% и за последние пару дней не достигал отметки даже 30 тыс. игроков, сообщает SteamDB.

Напомним, в день релиза, 10 декабря 2020 года, пиковый онлайн игры составил 1,054 млн человек. За последние 24 часа наибольшее число — 28 347 игроков. Это меньше, чем у вышедшей в 2015 году игры того же разработчика — The Witcher 3: Wild Hunt (34 056 игроков). Онлайн «Ведьмака» вырос благодаря распродаже, которая проводилась в Steam с 11 по 15 февраля в честь китайского Нового года.

Cyberpunk 2077 вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.