Tfue стал вторым стримером на Twitch, кто сумел набрать 10 млн подписчиков на платформе

Популярный Twitch-стример Тернер Tfue Тенни стал вторым стримером в истории платформы, кто сумел набрать 10 миллионов подписчиков. Он превзошёл этот рубеж во время прямой трансляции Minecraft, отпраздновав достижение двумя выпитыми бутылками пива одновременно.

Первым стримером на платформе, сумевшим достичь 10 млн подписчиков, был Тайлер Ninja Блевинс. Tfue и Ninja во многом похожи. Они оба начинали свой стримерский путь с игры Fortnite, прежде чем переключиться на другие популярные игры.

Ninja достиг 10 млн подписчиков ещё в 2018-м. Сейчас на его канале — 16,7 млн. Его временный уход с Twitch на Mixer сказался на его популярности. За 2020-й на Tfue подписалось 2,4 млн человек, а на Ninja лишь 1,7 млн. Несмотря на это, Ninja продолжает опережать Tfue на 6,7 млн.

Майкл shroud Гржесик может стать третьим стримером, которому покорится отметка в 10 млн подписчиков на Twitch. Сейчас на его канал подписано ровно 9 млн человек.