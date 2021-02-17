Стример был заблокирован на известном RP-сервере GTA Online за плохое отношение к девушкам

Стример SlikeR (30 тыс. подписчиков на Twitch) был навсегда заблокирован на популярном RP-сервере GTA Online NoPixel за домогательства к девушкам. Каждой встречной девушке на сервере он отвешивал хамские комплименты и грязные словечки, за что и был забанен навсегда.

Этим баном администратор сервера хочет призвать малоизвестных начинающих стримеров, чтобы они перестали привлекать к себе внимание за счёт унижений и оскорблений девушек. Администратор опасается, что из-за хамского поведения мужчин девушки могут перестать заходить на RP-серверы игры. Этот пример должен стать предупреждение для остальных игроков.

Видео опубликовано на Twitch-канале ItsSlikeR.

Стример извинился за своё поведение, но посмеялся над тем, что его сделали сексуальным маньяком. «Мне смешно, что меня забанили за сексуальные домогательства. Это же чёртовая игра. Ты играешь не с настоящими девушками, а с виртуальными. Я не хотел никого обидеть».