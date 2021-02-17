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Датчанин Мадс vester Вестергаард стал седьмым игроком Astralis по CS:GO

Датчанин Мадс vester Вестергаард стал седьмым игроком Astralis по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Киберспортивная организация Astralis назвала нового игрока состава по Counter-Strike: Global Offensive. Седьмым представителем ростера стал 19-летний датчанин Мадс vester Вестергаард, ранее принимавший участие в программе по развитию молодых талантов Astralis Talent.

Дебютом для обновлённого коллектива Astralis станет IEM Katowice 2021. Стоит отметить, что спортивный директор клуба сомневается, что команда примет Вестергаарда в стартовый ростер в одном из матчей чемпионата.

Напомним, IEM Katowice 2021 проходит с 16 по 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн. Astralis выступит в группе A — первый матч коллектива состоится 18 февраля. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

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