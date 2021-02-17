Датчанин Мадс vester Вестергаард стал седьмым игроком Astralis по CS:GO
Киберспортивная организация Astralis назвала нового игрока состава по Counter-Strike: Global Offensive. Седьмым представителем ростера стал 19-летний датчанин Мадс vester Вестергаард, ранее принимавший участие в программе по развитию молодых талантов Astralis Talent.
Дебютом для обновлённого коллектива Astralis станет IEM Katowice 2021. Стоит отметить, что спортивный директор клуба сомневается, что команда примет Вестергаарда в стартовый ростер в одном из матчей чемпионата.
Напомним, IEM Katowice 2021 проходит с 16 по 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн. Astralis выступит в группе A — первый матч коллектива состоится 18 февраля. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
Virtus.pro проиграла Ninjas in Pyjamas в матче за выход в основной этап IEM Katowice 2021
Рекомендуем вам
- 17 февраля 2021
-
19:25
-
19:08
-
10:25
-
09:49
-
07:50
-
05:11
-
00:43
- 16 февраля 2021
-
21:56
-
20:32
-
20:05
-
18:49
-
13:31
- 15 февраля 2021
-
23:45
-
22:52
-
21:56
-
21:20
-
20:44
-
18:57
-
18:32
-
17:15
-
15:45
-
13:23
-
12:09
-
11:52
- 14 февраля 2021
-
13:24
-
12:27
- 13 февраля 2021
-
16:02
-
13:45
-
11:22
-
00:50
- 12 февраля 2021
-
22:54
-
14:39
-
14:27
-
13:07
-
00:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам