Александр Зинченко: рад знакомству с ребятами из NAVI. На турнирах болею за них

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился подробности о своём увлечении киберспортом.
«Я думаю, что киберспорт на сегодняшний день уже чрезвычайно популярен и с каждым годом будет становиться всё популярнее, поэтому футболисты в курсе, что это такое! Честно признаться, особо следить за киберспортом времени нет. Но рад знакомству с некоторыми ребятами из NAVI, поэтому болею и поддерживаю их на всевозможных турнирах!
Мешало ли увлечение киберспортом тренировкам? Для меня это досуг. Я считаю, что каждый спортсмен, и в частности футболист, должен уметь немного отвлекаться психологически. Вот для меня компьютерные игры как раз такой отдых. Никогда в жизни не было, чтобы игры мешали моей работе. Я скорее закрою ноутбук посреди игры и поеду по делам», — приводит слова Зинченко официальный сайт команды Natus Vincere.
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