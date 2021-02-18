В аниме по Dota 2 будет контент для взрослых

Сценарист «DOTA: Кровь дракона» Эми Чу предупредила о взрослом контенте и заявила, что аниме-сериал будет не для детей. Об этом она рассказала в своём «твиттере».

По словам Чу, в «DOTA: Кровь дракона» будут ругательства. Кроме того, в сериале покажут обнажённые ягодицы Dragon Knight.

Для Эми Чу «DOTA: Кровь дракона» станет первым проектом на телевидении. Наибольшую известность она получила как сценарист комиксов.

«DOTA: Кровь дракона» — американский анимационный сериал в жанре фэнтези, действия которого происходят в мире Dota 2. Созданием занимается анимационная студия Studio Mir, которая известна мультсериалом «Легенда о Корре». Выход запланирован 25 марта 2021 года. Премьера «DOTA: Кровь дракона» состоится в онлайн-кинотеатре Netflix.