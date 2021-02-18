Саудовский принц проспонсировал аниме-сериал по Dota 2. Теперь он хочет купить Valve

Саудовский принц Абдулла ибн Салман Абдул-Азиз Аль Сауд рассказал, что вложил в создание анимационного сериала по вселенной Dota 2 большую часть денег.

«Теперь я могу сказать, что сделал аниме по Dota 2», — написал он во «ВКонтакте» на английском.

Пользователи удивились, что принц имеет аккаунт в российской социальной сети. Позже Абдулла добавил пост, что хотел бы купить авторов Dota 2.

«Следующий шаг — купить Valve», — написал он на своей страничке.

Тогда пользователи попросили его уговорить Valve выпустить Half-Life 3.

Премьера сериала по Dota 2 состоится 25 марта 2021 года в онлайн-кинотеатре Netflix. По словам авторов, в сериале будут присутствовать ругательства и обнажённые ягодицы Dragon Knight.