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EA объявила о приобретении Codemasters — разработчика серий F1 и DiRT

EA объявила о приобретении Codemasters — разработчика серий F1 и DiRT
Киберспорт / Другие игры 0

Компания EA на официальном сайте объявила о приобретении британской студии Codemasters — разработчика серий DiRT, F1 и других гоночных симуляторов.

«Это знаковый день в истории Codemasters и волнующий момент для наших сотрудников и игроков. Партнёрство с EA позволит нашим командам вывести наши знаменитые франшизы на новые высоты и охватить огромную мировую аудиторию. Вместе мы сможем преобразовать индустрию гоночных игр, чтобы создавать ещё более захватывающий экспириенс для фанатов гонок по всему миру», — прокомментировал Фрэнк Санье, генеральный директор Codemasters.

О том, что EA приобретёт Codemasters, стало известно ещё в декабре 2020 года, однако сделка завершилась только сегодня, 18 февраля. Сумма сделки составляет $ 1,2 млрд.

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