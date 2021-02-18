Шутер RAGE 2 бесплатно раздают в Epic Games Store

Сегодня, 18 февраля, в цифровом магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача шутера RAGE 2. Акция продлится ровно неделю и завершится 25 февраля. Кроме того, в цифровом магазине бесплатно раздают гоночный симулятор Funselektor Labs Inc — Absolute Drift.

До бесплатной раздачи RAGE 2 обошлась бы игрокам в 1299 рублей.

RAGE 2 — шутер от первого лица, разработанный Avalanche Studios совместно с id Software и изданный компанией Bethesda Softworks. Релиз игры состоялся 14 мая 2019 года. На агрегаторе Metacritic средний балл версии для персональных компьютеров составляет 73 из 100 возможных. Игроки оценили RAGE 2 в 5,5 балла из 10 возможных.

С подробной инструкцией по загрузке RAGE 2 из Epic Games Store можно ознакомиться на «Чемпионате».