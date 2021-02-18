Шутер RAGE 2 бесплатно раздают в Epic Games Store
Сегодня, 18 февраля, в цифровом магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача шутера RAGE 2. Акция продлится ровно неделю и завершится 25 февраля. Кроме того, в цифровом магазине бесплатно раздают гоночный симулятор Funselektor Labs Inc — Absolute Drift.
До бесплатной раздачи RAGE 2 обошлась бы игрокам в 1299 рублей.
RAGE 2 — шутер от первого лица, разработанный Avalanche Studios совместно с id Software и изданный компанией Bethesda Softworks. Релиз игры состоялся 14 мая 2019 года. На агрегаторе Metacritic средний балл версии для персональных компьютеров составляет 73 из 100 возможных. Игроки оценили RAGE 2 в 5,5 балла из 10 возможных.
С подробной инструкцией по загрузке RAGE 2 из Epic Games Store можно ознакомиться на «Чемпионате».
В Epic Games Store пройдёт бесплатная раздача шутера RAGE 2
Рекомендуем вам
- 18 февраля 2021
-
20:02
-
19:06
-
17:55
-
17:39
-
16:46
-
15:07
-
13:20
- 17 февраля 2021
-
23:56
-
23:43
-
23:20
-
19:25
-
19:08
-
10:25
-
09:49
-
07:50
-
05:11
-
00:43
- 16 февраля 2021
-
21:56
-
20:32
-
20:05
-
18:49
-
13:31
- 15 февраля 2021
-
23:45
-
22:52
-
21:56
-
21:20
-
20:44
-
18:57
-
18:32
-
17:15
-
15:45
-
13:23
-
12:09
-
11:52
- 14 февраля 2021
-
13:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам