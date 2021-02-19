Вышел русский трейлер экранизации Mortal Kombat

На канале Warner Bros. Russia в YouTube был опубликован русский трейлер фильма по вселенной Mortal Kombat.

Посмотреть видео можно на канале WBRussia в YouTube.

Сначала русский трейлер экранизации выложили в Сеть раньше времени, однако Warner Bros. удалила видео.

Фильм расскажет о бывшем бойце Коуле, который когда-то был чемпионом, а стал неудачником. Коул ничего не знает о своём происхождении, кроме таинственного родимого пятна на груди в форме символа смертельной битвы. Чтобы приоткрыть завесу этой тайны, главный герой отправится в путешествие, где встретит знакомых по серии персонажей.

Премьера экранизации запланирована на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.