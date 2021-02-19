Авторы экранизации Mortal Kombat показали официальный постер

На странице Warner Bros. Pictures в «Твиттере» был опубликован официальный постер экранизации Mortal Kombat.

Публикация доступна на странице Warner Bros. Pictures в «Твиттере».

Фильм расскажет о бывшем бойце Коуле, который когда-то был чемпионом, но в итоге стал неудачником. Коул ничего не знает о своём происхождении, кроме таинственного родимого пятна на груди в форме символа смертельной битвы. Чтобы приоткрыть завесу этой тайны, главный герой отправится в путешествие, где встретит знакомых по серии персонажей.

Премьера экранизации запланирована на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Вчера, 18 февраля, вышел трейлер фильма по Mortal Kombat на русском языке.