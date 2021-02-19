Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Авторы экранизации Mortal Kombat показали официальный постер

Авторы экранизации Mortal Kombat показали официальный постер
Киберспорт / Другие игры 0

На странице Warner Bros. Pictures в «Твиттере» был опубликован официальный постер экранизации Mortal Kombat.

Публикация доступна на странице Warner Bros. Pictures в «Твиттере».

Фильм расскажет о бывшем бойце Коуле, который когда-то был чемпионом, но в итоге стал неудачником. Коул ничего не знает о своём происхождении, кроме таинственного родимого пятна на груди в форме символа смертельной битвы. Чтобы приоткрыть завесу этой тайны, главный герой отправится в путешествие, где встретит знакомых по серии персонажей.

Премьера экранизации запланирована на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Вчера, 18 февраля, вышел трейлер фильма по Mortal Kombat на русском языке.

Вышел русский трейлер экранизации Mortal Kombat
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021