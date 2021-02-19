Команду burjui дисквалифицировали с DPC 2021 из‑за фальшивого теста на коронавирус

Европейский коллектив burjui, выступавший во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021: Season 1, дисквалифицирован с турнира из-за фальшивого теста на коронавирус, сообщает пресс-служба DreamHack.

Сообщается, что команда попросила организаторов заменить одного из игроков по медицинским причинам, так как после четырёх матчей у неё закончилась квота на использование стендина. Оператор был готов разрешить замену в экстренном случае. Коллектив предоставил соответствующие документы, однако при их проверке выяснилось, что справка о положительном тесте игрока на коронавирус была фальшивой.

Все результаты команды на турнире были аннулированы, предстоящие матчи отменены. Формат соревнований не изменился. Burjui занимали во втором дивизионе предпоследнее место. Последним стал коллектив Meta4Pro, который подозревают в участии в договорных матчах. Таким образом, другим командам второго дивизиона не грозит вылет.