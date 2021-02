Стартовала распродажа игр EA — FIFA 21, UFC 4, Star Wars: Squadrons продаются со скидкой

В Microsoft стартовала распродажа игр Electronic Arts для Xbox. Акция продлится до 1 марта.

Со скидками можно приобрести FIFA 21, UFC 4, Star Wars: Squadrons и другие тайтлы.

Распродажа в Microsoft Store

FIFA 21 — $ 20,99 (скидка 65%)

UFC 4 — $ 29,99 (50%)

Star Wars: Squadrons — $ 23,99 (40%)

Battlefield V — $ 13,99 (65%)

Набор Star Wars: Squadrons, «Павший орден» в Deluxe-издании и праздничное издание Star Wars: Battlefront II — $ 44,99 (50%)

The Sims 4 — $ 9,99 (75%)

Madden NFL 21 — $ 29,99 (50%)

NHL 21 — $ 26,99 (55%)

Need for Speed Heat — $ 23,99 (60%).

Вчера, 18 февраля, в Epic Games Store началась бесплатная раздача шутера RAGE 2. Акция продлится ровно неделю и завершится 25 февраля.