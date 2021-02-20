Netflix опубликовал новый тизер аниме по Dota 2

На канале онлайн-кинотеатра Netflix в YouTube был опубликован новый тизер аниме «DOTA: Кровь дракона» по вселенной Dota 2.

Посмотреть видео можно на канале Netflix в «YouTube».

В ролике показали Dragon Knight, Mirana, Luna, Invoker и других героев Dota 2. Полноценный трейлер аниме-сериала выйдет 2 марта. Сериал будет состоять из восьми эпизодов.

«DOTA: Кровь дракона» — американский анимационный сериал в жанре фэнтези, действия которого происходят в мире Dota 2. Созданием занимается анимационная студия Studio Mir, которая известна мультсериалом «Легенда о Корре». Выход запланирован 25 марта 2021 года. Премьера «DOTA: Кровь дракона» состоится в онлайн-кинотеатре Netflix.

Сериал озвучили актёры из Cyberpunk 2077, Uncharted и «Шерлока».