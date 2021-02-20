Анонсировано бесплатное обновление для World of Warcraft: Shadowlands
На официальном сайте BlizzCon рассказали о бесплатном обновлении для World of Warcraft: Shadowlands, которое получило название Chains of Domination.
Благодаря Chains of Domination игроки получат возможность отправиться в царство Тюремщика с целью раскрыть его планы. Кроме того, геймеры проникнут в не изведанный ранее край Торгаст, где произойдёт их битва с Королевой Банши.
Напомним, дополнение Shadowlands стало доступным 24 ноября 2020 года в 2:00 по московскому времени. Мнения игроков о нём разделились — кому-то аддон очень понравился, а кто-то нашёл его слишком скучным.
Ранее сообщалось, что компания Blizzard собирается выпустить несколько условно бесплатных мобильных игр по вселенной Warcraft.
Blizzard выпустит несколько мобильных игр по вселенной Warcraft
Рекомендуем вам
- 20 февраля 2021
-
09:47
-
00:10
- 19 февраля 2021
-
21:43
-
19:51
-
18:35
-
17:08
-
00:35
- 18 февраля 2021
-
21:16
-
20:02
-
19:06
-
17:55
-
17:39
-
16:46
-
15:07
-
13:20
- 17 февраля 2021
-
23:56
-
23:43
-
23:20
-
19:25
-
19:08
-
10:25
-
09:49
-
07:50
-
05:11
-
00:43
- 16 февраля 2021
-
21:56
-
20:32
-
20:05
-
18:49
-
13:31
- 15 февраля 2021
-
23:45
-
22:52
-
21:56
-
21:20
-
20:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам