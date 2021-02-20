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Анонсировано бесплатное обновление для World of Warcraft: Shadowlands

Анонсировано бесплатное обновление для World of Warcraft: Shadowlands
Киберспорт / Другие игры 0

На официальном сайте BlizzCon рассказали о бесплатном обновлении для World of Warcraft: Shadowlands, которое получило название Chains of Domination.

Благодаря Chains of Domination игроки получат возможность отправиться в царство Тюремщика с целью раскрыть его планы. Кроме того, геймеры проникнут в не изведанный ранее край Торгаст, где произойдёт их битва с Королевой Банши.

Напомним, дополнение Shadowlands стало доступным 24 ноября 2020 года в 2:00 по московскому времени. Мнения игроков о нём разделились — кому-то аддон очень понравился, а кто-то нашёл его слишком скучным.

Ранее сообщалось, что компания Blizzard собирается выпустить несколько условно бесплатных мобильных игр по вселенной Warcraft.

Blizzard выпустит несколько мобильных игр по вселенной Warcraft
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