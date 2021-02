Анонсировано бесплатное обновление для World of Warcraft: Shadowlands

На официальном сайте BlizzCon рассказали о бесплатном обновлении для World of Warcraft: Shadowlands, которое получило название Chains of Domination.



Благодаря Chains of Domination игроки получат возможность отправиться в царство Тюремщика с целью раскрыть его планы. Кроме того, геймеры проникнут в не изведанный ранее край Торгаст, где произойдёт их битва с Королевой Банши.



Напомним, дополнение Shadowlands стало доступным 24 ноября 2020 года в 2:00 по московскому времени. Мнения игроков о нём разделились — кому-то аддон очень понравился, а кто-то нашёл его слишком скучным.



Ранее сообщалось, что компания Blizzard собирается выпустить несколько условно бесплатных мобильных игр по вселенной Warcraft.