Blizzard показала новый геймплейный трейлер Diablo 4 и анонсировала новый класс

Blizzard представила новое видео Diablo 4. В ролике демонстрируется геймплей за разбойника. Это новый класс, позволяющий эффективно сражаться как на ближней, так и на дальней дистанциях.

Разбойник сможет использовать кинжалы и луки для нанесения урона вблизи и с расстояния. Также этот класс будет специализироваться на ловушках, теневой магии и ядах.

Видео опубликовано на YouTube-канале Diablo.

Diablo 4 — находящаяся в разработке игра компании Blizzard Entertainment. Игра была анонсирована на BlizzCon 1 ноября 2019 года для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С начала релиза в игре будет пять классов. Четыре из них уже известны — это Варвар, Волшебник, Друид и Разбойник.

В интервью Polygon перед BlizzConline директор Diablo 4 Луис Баррига заявил, что четвёртая часть культовой серии находится на ранних этапах разработки, поэтому разработчики пока ещё не готовы сказать, когда она появится. Игрокам, скорее всего, не стоит ожидать релиза Diablo 4 до 2022 года.