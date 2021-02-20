Стали известны системные требования ремастера Diablo 2

Стали известны системные требования переиздания Diablo 2. Учитывая, что это ремастер, а не ремейк или сиквел, требования к начинке компьютера не слишком высокие.

Минимальные системные требования Diablo II: Resurrected:

Операционная система: Windows 10

Windows 10 Процессор: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350 Видеокарта: NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 Оперативная память: 8 ГБ

8 ГБ Жёсткий диск: 30 ГБ

Рекомендованные системные требования Diablo II: Resurrected:

Операционная система: Windows 10

Windows 10 Процессор: Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600 Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Жёсткий диск: 30 ГБ

Ремастер Diablo 2 был официально представлен на BlizzCon в ночь с 19 на 20 февраля. Компания Blizzard уже открыла предзаказы на переиздание второй части в сервисе Battle.net.



Стандартное издание Diablo II: Resurrected продаётся за 1999 рублей. Издание Diablo Prime Evil Collection, в которое войдёт ремастер второй части, Diablo III: Eternal Collection, питомец «Мефисто» и крылья «Хватка ненависти», можно приобрести за 2999 рублей.



Игра получит новый современный движок и будет работать при 60 кадрах. Геймплей разработчики менять не станут. Игроки смогут переключаться между старой и новой графикой, использовать геймпады и переносить прогресс с одной платформы на другую.



Ремастер выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch в 2021 году.