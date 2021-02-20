Стали известны системные требования ремастера Diablo 2

Стали известны системные требования переиздания Diablo 2. Учитывая, что это ремастер, а не ремейк или сиквел, требования к начинке компьютера не слишком высокие.
Минимальные системные требования Diablo II: Resurrected:
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350
- Видеокарта: NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7850
- Оперативная память: 8 ГБ
- Жёсткий диск: 30 ГБ
Рекомендованные системные требования Diablo II: Resurrected:
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Жёсткий диск: 30 ГБ
Ремастер Diablo 2 был официально представлен на BlizzCon в ночь с 19 на 20 февраля. Компания Blizzard уже открыла предзаказы на переиздание второй части в сервисе Battle.net.
Стандартное издание Diablo II: Resurrected продаётся за 1999 рублей. Издание Diablo Prime Evil Collection, в которое войдёт ремастер второй части, Diablo III: Eternal Collection, питомец «Мефисто» и крылья «Хватка ненависти», можно приобрести за 2999 рублей.
Игра получит новый современный движок и будет работать при 60 кадрах. Геймплей разработчики менять не станут. Игроки смогут переключаться между старой и новой графикой, использовать геймпады и переносить прогресс с одной платформы на другую.
Ремастер выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch в 2021 году.
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