Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Системные требования переиздания Diablo II: Resurrected

Стали известны системные требования ремастера Diablo 2
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Стали известны системные требования переиздания Diablo 2. Учитывая, что это ремастер, а не ремейк или сиквел, требования к начинке компьютера не слишком высокие.

Минимальные системные требования Diablo II: Resurrected:

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7850
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Жёсткий диск: 30 ГБ

Рекомендованные системные требования Diablo II: Resurrected:

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Жёсткий диск: 30 ГБ

Ремастер Diablo 2 был официально представлен на BlizzCon в ночь с 19 на 20 февраля. Компания Blizzard уже открыла предзаказы на переиздание второй части в сервисе Battle.net.

Стандартное издание Diablo II: Resurrected продаётся за 1999 рублей. Издание Diablo Prime Evil Collection, в которое войдёт ремастер второй части, Diablo III: Eternal Collection, питомец «Мефисто» и крылья «Хватка ненависти», можно приобрести за 2999 рублей.

Игра получит новый современный движок и будет работать при 60 кадрах. Геймплей разработчики менять не станут. Игроки смогут переключаться между старой и новой графикой, использовать геймпады и переносить прогресс с одной платформы на другую.

Ремастер выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch в 2021 году.

Blizzard анонсировала ремастер Diablo 2
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021