Клуб «Киев Киберспорт Арена» закрыт для ремонта и обновления
Знаменитый компьютерный клуб «Киев Киберспорт Арена» был закрыт для ремонта и обновления.
«На данный момент ''Киев Киберспорт Арена'' закрылся для ремонта и обновления. К сожалению, в связи с пандемией коронавирусной инфекции в ближайшее время он и не откроется, а когда и где запустит работу в будущем, пока говорить рано», — приводит слова директора объекта Александра Кандыбы Cybersport.ru.
Сообщалось, что помещение легендарного клуба сдаётся в аренду. Как рассказали очевидцы, клуб перестал принимать гостей в разгар пандемии коронавирусной инфекции, весной 2020 года. Недавно в различных социальных сетях появлялись сообщения, в которых утверждалось, что «Кибер Арена» может переехать в другое здание или даже открыться в новом формате.
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