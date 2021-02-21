В Сети появилось новое геймплейное видео Diablo 4

На канале GamersPrey в YouTube было опубликовано новое геймплейное видео Diablo 4.

Посмотреть видео можно на канале GamersPrey в YouTube.

Помимо геймплея в видео показан интерфейс игры и процесс кастомизации персонажа.

Ремастер Diablo 2 был официально представлен на BlizzCon в ночь с 19 на 20 февраля. Компания Blizzard уже открыла предзаказы на переиздание второй части в сервисе Battle.net.

Игра получит новый современный движок и будет работать при 60 кадрах. Геймплей разработчики менять не станут. Игроки смогут переключаться между старой и новой графикой, использовать геймпады и переносить прогресс с одной платформы на другую.

Ремастер выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch в 2021 году.