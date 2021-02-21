В одной из вьетнамских школ в математические тесты включили вопрос по CS:GO

В момент наибольшей популярности игры Among Us многие учителя использовали творение InnerSloth для проведения различных презентаций внутри игры. Вместо типичных для этой игры миссий ученики выполняли тесты на космическом корабле. Некоторые умельцы даже разработали специальны шаблоны для учителей, которые хотели бы проводить свои занятия в игре.



Учителя одной из вьетнамских школ решили пойти ещё дальше и включили в задания по математике вопрос о CS:GO. Интересной находкой поделился пользователь Reddit под никнеймом workerq1.

Задача звучит так: игрок держит в руке Desert Eagle и смотрит на врага. Каждый выпущенный по врагу выстрел имеет 50-процентный шанс поразить цель. Если выстрел точный, существует также 20-процентный шанс на попадание в голову. Это сразу же ликвидирует цель, в противном случае для уничтожения врага требуется 3 выстрела. Какова вероятность того, что игрок уничтожит врага за 7 выстрелов?

К сожалению, пользователь не уточнил, каким классам адресовался этот тест. Но это, безусловно, интересный способ заинтересовать учеников. А вы знаете ответ на данный вопрос?