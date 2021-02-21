Российский клуб Team Spirit победил Astralis. На Dust 2 датчане были разгромлены — 1:16

Вторая команда рейтинга от HLTV — Astralis — проиграла российской команде Team Spirit в верхней сетке группы A на IEM Katowice 2021. Российский клуб, расположившийся на 16-й строчке мирового рейтинга, обеспечил себе участие в полуфинале турнира.

Российский клуб уступил на Inferno 11:16, но победил на следующих двух картах, причём на последней карте датчане не смогли взять и двух раундов, проиграв 13:16 на Train и 1:16 на Dust 2.

Благодаря этой победе Team Spirit уже обеспечила себе участие в полуфинале турнира. Astralis предстоит сыграть в четвертьфинале. Отметим, что в плей-офф сыграют как минимум три команды из СНГ — Team Spirit, Gambit Esports и Natus Vincere. К ним может присоединиться Virtus.pro. Для этого «медведям» нужно обыграть бразильцев из FURIA.

IEM Katowice 2021 проходит с 16 по 28 февраля. Участники разыгрывают общий призовой фонд в размере $ 1 млн. Ознакомиться с результатами всех матчей можно по этой ссылке.