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Игрок пожаловался на родителей — отец вырубил ему интернет прямо во время решающего матча

Игрок пожаловался на родителей — отец вырубил ему интернет прямо во время решающего матча
Киберспорт 0
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Данил OLDIS Чечнев, выступающий в дисциплине Apex Legends, пожаловался на сложные отношения с родителями. Его отец отключил ему интернет во время решающего матча за попадание в европейский финал отборочных ALGS Winter Circuit #2, сообщает Cybersport.ru.

Этот матч его команда в итоге проиграла, а игрок пожаловался на родителей в «Твиттере».

«Что ж. В последней игре папа отключил мне интернет. И нас сразу убили. Я говорил тихо, но сквозь стены всё слышно. Мои родители не понимают моих интересов», — заявил игрок.

После этого игрок оставил ещё одно сообщение:

«Мне некому жаловаться, говорить о своих проблемах, поэтому я пишу здесь. Поддержите меня. Мне просто не с кем поговорить».

Игрока поддержали многие известные личности из киберспорта. В аккаунте киберспортивного клуба TRIADA появилась такая запись: «Может, это прозвучит странно, но, чтобы показать родителям, как для тебя важно что-то, нужно немного побунтовать. Поставь им ультиматум или не разговаривай с ними, покажи всем своим видом, что они перегнули палку и тебя это не устраивает».

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