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В Беларуси уже выставили на продажу RTX 3060. Цена — в три раза выше рекомендованной

В Беларуси уже выставили на продажу RTX 3060. Цена — в три раза выше рекомендованной
Киберспорт 0
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На белорусском маркетплейсе Onliner были выставлены на продажу три видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060, сообщает VideoCardz.

Напомним, видеокарта появится в продаже только 25 февраля. При этом за видеокарты попросили 2800 белорусских рублей, что в три раза выше её рекомендованной стоимости ($ 329).

Напомним, NVIDIA начала бороться с дефицитом новых видеокарт серии GeForce RTX 3000 — хешрейт RTX 3060 будет снижаться при добыче криптовалюты. Драйвер видеокарты будет замедлять её работу в случае обнаружения алгоритмов майнинга. Таким образом, хешрейт RTX 3060 будет сокращаться на 50%.

Видеокарта получила 13 шейдерных TFLOP, 25 RT-TFLOP для трассировки лучей, 101 тензор-TFLOP для поддержки технологии NVIDIA DLSS, 192-битный интерфейс памяти и 12 Гб видеопамяти типа GDDR6.

NVIDIA борется с дефицитом: хешрейт RTX 3060 будет в два раза ниже при добыче криптовалюты
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