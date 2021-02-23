Косплеер из Бельгии победил на конкурсе косплея от Blizzard в образе Болвара Фордрагона

Бельгийский косплеер hartigan_cosplay стал победителем конкурса косплея на BlizzConline, представ в образе высшего лорда Болвара Фордрагона из вселенной World of Warcraft. По словам автора, облачение в костюм занимает около 12 минут. На его разработку ушло порядка 638 часов.

Фото: facebook.com/HartiganCos/

Фото: facebook.com/HartiganCos/

Фото: facebook.com/HartiganCos/

Фото: facebook.com/HartiganCos/

Фото: facebook.com/HartiganCos/

В этом году BlizzCon прошёл в онлайне, но сохранил обычные традиции и конкурсы для этого мероприятия. Живое выступление от хэви-метал-группы Metallica транслировалось в прямом эфире на Twitch, пока стрим-платформа не заменила звук на 8-битный трек, чтобы избежать нарушения закона об авторских правах. В остальном мероприятие прошло без сучка и задоринки, хотя, к сожалению, большая часть информации, объявленной во время различных презентаций, была слита в Сеть ещё перед началом самого мероприятия.

Однако фанаты косплея увидели образ бельгийца только на самом мероприятии. И всем настолько понравился его костюм, что он победил сразу в двух номинациях — лучшее шоу и лучший косплей.

В этом видео наглядно демонстрируется весь процесс облачения в костюм:

Видео опубликовано на YouTube-канале Hartigan Cosplay.

За выигрыш на конкурсе косплея BlizzConline косплеер получил $ 8000.