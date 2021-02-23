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Days Gone выйдет на ПК

Days Gone выйдет на ПК
Киберспорт / Другие игры 0
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Этой весной на компьютерах выйдет приключенческий боевик Days Gone. Об этом в интервью изданию GQ заявил руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

В августе 2020 года Sony заявила, что настроена вывести ещё больше эксклюзивов на ПК.

«Мы рассматриваем возможность выпуска наших собственных игр для ПК, чтобы стимулировать дальнейший рост прибыли», — говорилось в корпоративном отчёте компании летом 2020 года.

Напомним, 7 августа 2020 года на ПК вышла Horizon Zero Dawn, которая являлась эксклюзивом PlayStation 4 с 2017 года. Ещё раньше на ПК были выпущены три игры студии Quantic Dream: Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human.

Days Gone — приключенческий боевик с элементами survival horror. Игра вышла на PS4 26 апреля 2019 года. Действия игры разворачиваются через два года после глобальной пандемии, которая уничтожила почти всё человечество, превратив часть населения во «фриков».

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