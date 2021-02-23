Релиз Gran Turismo 7 перенесли на 2022 год
Релиз Gran Turismo 7 перенесли на 2022 год, сообщил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью для GQ.
По словам Райана, разработке гоночного симулятора помешала пандемия коронавируса. Релиз был запланирован на первую половину 2021 года.
Gran Turismo 7 будет доступна только на консолях PlayStation 5. В октябре 2020 года сообщалось, что стоимость автосимулятора составит 5490 рублей. Игру представили 11 июня на презентации Sony.
Серия гоночных симуляторов Gran Turismo разрабатывается Polyphony Digital и издаваётся Sony Interactive Entertainment. На данный момент последней частью серии является Gran Turismo Sport, релиз которой состоялся 17 октября 2017 года эксклюзивно для PlayStation 4.
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