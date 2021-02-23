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Каземиро: когда играю в CS:GO, волнуюсь больше, чем во время матчей на «Бернабеу»

Каземиро: когда играю в CS:GO, волнуюсь больше, чем во время матчей на «Бернабеу»
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро рассказал, что во время трансляций по Counter-Strike: Global Offensive волнуется больше, чем выходя на футбольное поле.

«Когда играю в CS:GO, волнуюсь больше, чем во время матчей на „Бернабеу“. Ощущаю больше давления, когда люди смотрят, как я в прямом эфире играю в видеоигры, а не в футбол.

Когда завёл канал на Twitch, стал гораздо лучше общаться с фанатами. Люди становятся ближе к тебе, игроку мадридского «Реала» и сборной Бразилии. Как только появляется возможность, запускаю стрим, чтобы стать ближе к поклонникам и ответить на их вопросы», — приводит слова Каземиро Marca.

На данный момент на канал Каземиро на Twitch подписано 112 тыс. человек.

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