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Sony выпустит новое поколение VR-гарнитур для PlayStation 5

Sony выпустит новое поколение VR-гарнитур для PlayStation 5
Киберспорт 0

Sony выпустит новое поколение гарнитур виртуальной реальности для PlayStation 5, сообщил старший вице-президент компании Хидеаки Нисино в блоге PlayStation.

Новый шлем всё ещё находится в стадии разработки и не выйдет в 2021 году. Сообщается, что гарнитура разрабатывается с учётом предыдущего опыта (PS VR), однако станет проще и удобнее в использовании — к PS 5 девайс будет подключаться всего через один провод.

«Игроки почувствуют ещё большее ощущение присутствия и ещё глубже погрузятся в игровые миры, как только наденут нашу новую гарнитуру», — прокомментировал Нисино.

Кроме того, существенные изменения претерпит контроллер устройства. Он переймёт ключевые технологии DualSense — новейшего геймпада PlayStation.

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