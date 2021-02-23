Sony выпустит новое поколение VR-гарнитур для PlayStation 5
Sony выпустит новое поколение гарнитур виртуальной реальности для PlayStation 5, сообщил старший вице-президент компании Хидеаки Нисино в блоге PlayStation.
Новый шлем всё ещё находится в стадии разработки и не выйдет в 2021 году. Сообщается, что гарнитура разрабатывается с учётом предыдущего опыта (PS VR), однако станет проще и удобнее в использовании — к PS 5 девайс будет подключаться всего через один провод.
«Игроки почувствуют ещё большее ощущение присутствия и ещё глубже погрузятся в игровые миры, как только наденут нашу новую гарнитуру», — прокомментировал Нисино.
Кроме того, существенные изменения претерпит контроллер устройства. Он переймёт ключевые технологии DualSense — новейшего геймпада PlayStation.
Рекомендуем вам
- 23 февраля 2021
-
22:58
-
22:40
-
21:32
-
19:10
-
18:39
-
17:43
-
16:16
-
12:42
- 22 февраля 2021
-
23:45
-
21:53
-
20:51
-
19:48
-
18:42
-
17:32
- 21 февраля 2021
-
21:47
-
21:19
-
20:05
-
10:48
- 20 февраля 2021
-
20:30
-
16:59
-
16:45
-
13:05
-
12:33
-
11:57
-
11:32
-
09:47
-
00:10
- 19 февраля 2021
-
21:43
-
19:51
-
18:35
-
17:08
-
00:35
- 18 февраля 2021
-
21:16
-
20:02
-
19:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам