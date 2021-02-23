Sony выпустит новое поколение VR-гарнитур для PlayStation 5

Sony выпустит новое поколение гарнитур виртуальной реальности для PlayStation 5, сообщил старший вице-президент компании Хидеаки Нисино в блоге PlayStation.

Новый шлем всё ещё находится в стадии разработки и не выйдет в 2021 году. Сообщается, что гарнитура разрабатывается с учётом предыдущего опыта (PS VR), однако станет проще и удобнее в использовании — к PS 5 девайс будет подключаться всего через один провод.

«Игроки почувствуют ещё большее ощущение присутствия и ещё глубже погрузятся в игровые миры, как только наденут нашу новую гарнитуру», — прокомментировал Нисино.

Кроме того, существенные изменения претерпит контроллер устройства. Он переймёт ключевые технологии DualSense — новейшего геймпада PlayStation.