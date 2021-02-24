НХЛ подписала долгосрочный контракт с турнирным оператором DreamHack

Национальная хоккейная лига подписала долгосрочный контракт с организатором киберспортивных соревнований DreamHack. Турнирный оператор будет проводить соревнования в рамках NHL Gaming World Championship, а также работать над привлечением новых спонсоров, сообщает The Esports Observer.

Исторически сложилось, что NHL Gaming фокусировалась на авторитетных спонсорах Лиги. Теперь же, благодаря сотрудничеству с DreamHack Sports Games, у НХЛ появилась возможность доступа к новым спонсорам, характерным для киберспортивной индустрии. Кроме того, это партнёрство открывает для НХЛ возможность усилить свои позиции в Европе, где утвердился DreamHack Sports Games.

Начало турнира NHL Gaming World Championship запланировано на март 2021 года.

DreamHack Sports Games за время своего существования уже реализовал лигу European eTour по гольфу и eManager по мотивам симулятора спортивного менеджера Football Manager.