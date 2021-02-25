Как бесплатно скачать Minecraft в 2021 году

В этой заметке мы расскажем, как бесплатно скачать и установить Minecraft и не нахватать вирусов. Никаких торрентов и сторонних сайтов, только самый проверенный и безопасный способ.

Стоимость базовой лицензионной версии Minecraft на Windows 10 в Microsoft Store составляет $ 29,99. В Google Play игра продаётся за 690 рублей. В App Store — за 649 рублей. Но если вы не уверены, что игра вам понравится, то можно опробовать её бесплатно.

Скачиваем TLauncher

Для этого скачайте TLauncher по этой ссылке и установите её на смартфон или ПК.

Программа автоматически определит путь для безопасной установки. Не советуем её менять.

Скачиваем последнюю версию Java

После запуска установщика программа попросит вас скачать последнюю версию Java. Для её автоматической установки достаточно просто не убирать галочку в программе напротив пункта «загрузить и установить Java». Либо вы можете установить Java самостоятельно по этой ссылке.

Открываем TLauncher и выбираем версию Minecraft

После установки Java нажмите на расположенный на рабочем столе ярлык TLauncher.

Дальше просто выберите версию игры и один из представленных серверов.