ЕА откроет весной доступ к FIFA Online 4 для российских игроков

Компания Electronic Arts совместно с компанией 101XP в скором времени проведёт закрытое бета-тестирование FIFA Online 4 для российских геймеров.



FIFA Online 4 — условно-бесплатная многопользовательская игра. Доступ для скачивания будет открыт на портале fo4.101xp.com. Разработчики заверили, что выделенные серверы обеспечат бесперебойную игру для максимального количества пользователей в России, сообщает Рlayground.



EA обещает в марте раскрыть больше подробностей о FIFA Online 4 и этапах её запуска в ходе онлайн-мероприятии, а также в соцсетях проекта и на официальном сайте. В числе прочего состоится знакомство с ключевыми особенностями игры, а также назовут имена комментаторов.



FIFA Online 4 собирается предложить игрокам создать и привести к победе собственную команду из более чем 17 000 игроков и 600 команд из более чем 30 ведущих мировых лиг, напрямую контролируя их на поле и соревнуясь с другими игроками.